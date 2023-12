Bagdad: Raketenangriff nahe US-Botschaft

Bagdad. Mehrere Raketen sind am frühen Freitag morgen örtlichen Sicherheitskreisen und Augenzeugen zufolge auf die Umgebung der US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad abgefeuert worden. Seit Beginn des Gazakriegs greifen proiranische Milizen im Irak als Reaktion auf den israelischen Militäreinsatz verstärkt US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak an. Zum ersten Mal sind am Freitag nun auch Raketen in der Nähe der Botschaft eingeschlagen. Bis jW-Redaktionsschluss hat keine Gruppe den Angriff für sich reklamiert. Berichten des arabischen Fernsehsenders Al-Arabija zufolge sollen bis zu 14 Raketen abgefeuert worden sein. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums gab es seit Mitte Oktober mindestens 78 Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak und in Syrien. (dpa/jW)