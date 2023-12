Russische Sportler bei Olympia 2024

Lausanne. Sportler aus Russland und Belarus dürfen unter bestimmten Bedingungen an den Sommerspielen 2024 in Paris teilnehmen. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag in Lausanne mit. Die Sportler dürfen weder dem Militär noch einer Sicherheitsbehörde angehören, müssen im Bezug auf den Ukraine-Krieg strikte Neutralität wahren und als »neutrale Athleten« antreten, also auf jegliche Erkennungszeichen ihrer Länder verzichten. Mannschaften der beiden Staaten sind bei den Spielen nicht zugelassen, auch Regierungsvertreter sollen ausgeschlossen bleiben. Bisher haben sich laut IOC acht Russen und drei Belarussen für die Wettkämpfe in Paris qualifiziert. Mit der Entscheidung der IOC-Führung um Thomas Bach war zu rechnen. Zuletzt war auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf Bachs Linie eingeschwenkt. (AFP/jW)