Iran und Kuba gemeinsam gegen US-Sanktionen

Teheran. Der Iran und Kuba wollen sich im Kampf gegen die von den USA verhängten Sanktionen gegen die beiden Länder unterstützen. »Was die Sanktionen neutralisieren kann, ist der Austausch von Kapazitäten zwischen den beiden Ländern«, sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Montag bei einem Besuch des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel in Teheran. Beide Präsidenten unterzeichneten sieben Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Gesundheit, Medizin, Landwirtschaft, Energie, Bergbau und Kommunikation. Díaz-Canel dankte Raisi dafür, dass dieser Kuba im »Kampf gegen das grausame Embargo« der USA unterstütze. Die sozialistische Republik unterliegt seit 1962 einer umfassenden US-Blockade und leidet derzeit unter seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit Anfang der 1990er Jahre. Auch der Iran ist mit US-Sanktionen belegt. (AFP/jW)