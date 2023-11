Jugendliche wegen mutmaßlicher Terrorpläne festgenommen

Fabian Bimmer/Reuters

Burscheid/Wittstock. Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg zwei Jugendliche festgenommen, die einen islamistischen Terroranschlag geplant haben sollen. Wie am Mittwoch aus Behördenkreisen verlautete, sollen sich der 15jährige Hauptbeschuldigte und ein 16jähriger über die Absicht, einen Anschlag auf vermeintliche »Ungläubige« zu verüben, ausgetauscht haben. Über den Verdacht hatten zuerst der WDR und der Tagesspiegel berichtet.

Als mögliche Ziele soll der 15jährige aus NRW unter anderem eine Synagoge und einen Weihnachtsmarkt ins Auge gefasst haben. Dabei sollen sich die Jugendlichen laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auf einen bestimmten Weihnachtsmarkt als Anschlagsziel verständigt haben. »Ein junger Mann hat in einer Chat-Gruppe über Anschlagspläne geschrieben. Am Ende hat man sich auf einen ganz konkreten Anschlagsplan auf einen Weihnachtsmarkt verständigt. Es wirkte sehr konkret«, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch abend in Düsseldorf.

Wie es in den Behördenkreisen hieß, war die Ernsthaftigkeit der Pläne zunächst unklar. Da der 15jährige jedoch vor kurzem ein konkretes Datum und einen öffentlichen Platz nannte, habe die die Polizei am Dienstag zugegriffen.

Das Amtsgericht Leverkusen erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den 15jährigen. Ihm werden Planung und Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags vorgeworfen. Er war demnach am Dienstag in Burscheid festgenommen worden.

Zu dem in Brandenburg festgenommenen 16jährigen teilte das dortige Innenministerium mit, es handele sich um einen Jugendlichen, der unter dem konkreten Verdacht stehe, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Die Festnahme erfolgte demnach in der Kleinstadt Wittstock/Dosse im Nordwesten Brandenburgs. (dpa/jW)