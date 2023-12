COP 28: Teilnehmer demonstrieren für Gaza

Dubai. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai haben mehrere Dutzend Teilnehmer am Sonntag für einen sofortigen Waffenstillstand im Gazakrieg demonstriert. Verlesen wurden die Namen von getöteten palästinensischen Kindern, auch Klima- und Entwicklungsorganisationen solidarisierten sich mit dem Protest. So schrieb die Direktorin des Climate Action Network in Kanada, Caroline Brouillette, auf X: »Ohne Menschenrechte gibt es keine Klimagerechtigkeit. Die COP 28 findet nur 2.500 Kilometer von Gaza entfernt statt, wo (…) die Bombenangriffe und schreckliche Gewalt wieder aufgenommen wurden – und immer noch andauern. Waffenstillstand jetzt.« (dpa/jW)