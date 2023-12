Mali, Niger, Burkina Faso: Plan für Konföderation

Bamako. Die Außenminister der drei Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso haben am Freitag die Schaffung einer Konföderation mit dem Ziel, diese letztlich zu einem Staatenverband auszubauen, empfohlen. In einer gemeinsamen Empfehlung an die Präsidenten ihrer Staaten betonten sie das »riesige Potential für Frieden, Stabilität, diplomatische Stärke und wirtschaftlichen Aufstieg, das ein verstärktes politisches Bündnis bietet«. In den drei Ländern gab es in der jüngeren Vergangenheit Staatsstreiche, und das Militär der Exkolonialmacht Frankreich wurde des Landes verwiesen. Gemeinsam wurde die Allianz der Sahelstaaten (AES) gegründet, deren Mitglieder sich gegenseitigen Beistand zusichern für den Fall, dass ihre Souveränität und territoriale Integrität angegriffen wird. Außerdem soll die wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgeweitet werden. (AFP/jW)