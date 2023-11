OECD erwartet schwaches Wirtschaftswachstum

Paris. Bis in der BRD und weltweit wieder volkswirtschaftlicher Aufschwung einsetzt, stehen die Zeichen weiter eher auf Stagnation. Die Industrieländerorganisation OECD rechnet im kommenden Jahr mit einem etwas schwächeren Wachstum der Weltwirtschaft. Nach einem Plus von 2,9 Prozent in diesem Jahr sei 2024 ein Zuwachs von 2,7 Prozent zu erwarten, teilte die Organisation am Mittwoch mit. In Deutschland wird die Ökonomie nach einem leichten Minus in diesem Jahr laut der Prognose 2024 um lediglich 0,6 Prozent und 2025 um gerade einmal 1,2 Prozent zulegen. (dpa/jW)