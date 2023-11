Chinesischer Moderiese will an US-Börse

New York. Der in China gegründete Onlinemodehändler Shein will offenbar in den USA an die Börse gehen. Shein habe einen entsprechenden Antrag eingereicht, berichtete das Wall Street Journal am Montag (Ortszeit). Es könnte demnach einer der größten Börsengängen »seit Jahren« werden. Betreuen sollen den Börsengang die Banken Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley. Der Börsenwert von Shein wurde kürzlich auf 66 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Fast-Fashion-Riese machte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 23 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 800 Millionen Dollar. (AFP/jW)