Thyssenkrupp-Stahlchef fordert »Transformationsgipfel«

Christoph Reichwein/dpa

Duisburg. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts hat Thyssenkrupp-Stahlchef Bernhard Osburg Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, einen »Transformationsgipfel« einzuberufen. Dabei sollten Bund, Land, Gewerkschaften und Unternehmen beraten, was die nächsten konkreten Schritte sind, um die Transformation nicht zum Stoppen zu bringen, sagte Osburg am Montagabend in Duisburg.

Es dürfe jetzt nicht nur eine politische Finanzierungsdebatte geben, sondern die Bundesregierung müsse jetzt auch die Richtung entscheiden, wie es mit der Transformation der Industrie in Deutschland weitergehen solle. »Wenn das nicht gelingt, muss am Ende Deutschland seine Klimaziele abschreiben.« Thyssenkrupp Steel ist Deutschlands größter Stahlerzeuger. (dpa/jW)