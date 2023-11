Keine EU-Mehrheit für weniger Pestizideinsatz

Strasbourg. Das Vorhaben, den Einsatz von Pestiziden in der EU zum Schutz der Umwelt deutlich zu reduzieren, ist im EU-Parlament gescheitert. Bei einer Abstimmung am Mittwoch in Strasbourg fand sich keine Mehrheit für eine gemeinsame Position zu den entsprechenden Plänen. Eigentlich sollten Landwirte in der EU den Einsatz von Pestiziden in den kommenden Jahren deutlich einschränken. Damit sollte unter anderem gegen das Artensterben vorgegangen werden. Ob die Regelung in näherer Zukunft noch umgesetzt wird, ist unwahrscheinlich. Die für die Verhandlungen zuständige Abgeordnete Sarah Wiener sprach von einem Sieg der Pestizidindustrie. (dpa/jW)