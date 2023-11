Martin Schutt/dpa Aktivisten der Gruppe »Sand im Getriebe« am Dienstag in Jena

Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Digital- sowie Verkehrsminister Volker Wissing waren am Montag und Dienstag zum »Digital-Gipfel« in Jena. Das Bündnis »Gerechtigkeit statt rechter Politik« demonstrierte dort gegen die Bundesregierung. Mit welchem Ziel?

Wenn die Bundesregierung zu dem Anlass nach Jena kommt, wollten wir es als breites linkes Bündnis in Thüringen, das mit ihrer Politik nicht einverstanden ist, nicht unkommentiert lassen. Unser Protest galt ihren Asylrechtsreformen, die wir um so mehr als rassistisch empfinden, da sie jetzt dafür Zustimmung von rechts bekommen. Für soziale Ungerechtigkeit, Wohnraummangel und steigende Preise ist die neoliberale Politik der Bundesregierung verantwortlich. Sie lässt Unternehmen, beispielsweise den großen Immobilienkonzernen, freien Lauf – bei schlecht bezahlter Arbeit, überteuerten Mieten und dem Einfahren von Rendite.

Wir stehen für soziale Gerechtigkeit und gegen den Hass, der gegen Geflüchtete geschürt wird. Am Montag war der Transgender Day of Remembrance (Gedenktag für den bis heute nicht aufgeklärten Mord an der afroamerikanischen transgeschlechtlichen Rita Hester 1998, jW). Die Bundesregierung garantiert mit dem Entwurf des »Selbstbestimmungsgesetzes« nicht die Rechte queerer Menschen. Es könnte gar zu stärkerer Diskriminierung führen. Geplant ist, deren Daten an den Sicherheitsapparat weiterzugeben.

Sie protestierten auch für Klimagerechtigkeit. Gelang es Ihnen, Wissing mit der Nichteinhaltung der Klimaziele im Verkehrssektor zu konfrontieren?

Als er aus seinem Auto stieg, haben wir ihm lautstark mit Megaphon unsere Meinung gesagt: Dass er nichts tut, um die Verkehrswende voranzutreiben. Dabei ließen sich durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und ein Tempolimit auf Autobahnen sehr leicht Emissionen reduzieren. Wir haben zudem verdeutlicht, dass die Ausbeutung fossiler Rohstoffe enden muss. Habecks aktuell geführte Verhandlungen mit Katar und die von Scholz in Nigeria zeigen die gegenteilige Entwicklung. Scholz hat sich nach uns umgedreht, Habeck lief mehrfach an unserer Mahnwache vorbei.

Gab es den erhofften »breiten Protest«?

Schon Sonntag abend waren in Glaskästen an Straßenbahnhaltestellen Plakate zu sehen, die das Spiegel-Cover mit Bundeskanzler Olaf Scholz und dem Zitat »Wir müssen endlich im großen Stil abschieben« verfremdet zeigten: ersetzt durch Forderungen nach Seenotrettung und Einbürgerung! Unsere Mahnwache war durchgängig besetzt, die Kundgebung am Montag fand mit etwa 200 Leuten statt. Am Dienstag stiegen Aktive auf ein Dach gegenüber dem Hotel, wo Politikerinnen und Politiker untergebracht waren, brachten dort Transparente an, unter anderem mit der Aufschrift: »Ob Autowahn oder digital, Wissings Plan ist neokolonial«.

Auch die Ampelregierung scheint bemüht darum zu sein, Menschen in prekären Lebenslagen einzureden, Geflüchtete seien eine Ursache ihrer Probleme. Wie kommt das bei Ihnen an?

Über den Diskurs rassistischer Hetze, den die Bundesregierung vorantreibt, sind wir besorgt und wütend. Sie fischt so keine Stimmen vom rechten Rand ab, sondern stärkt die AfD, wenn sie ihre Forderungen übernimmt.

Drinnen beim »Digital-Gipfel« gab es viel Hype um künstliche Intelligenz. Die Regierung will nicht »überregulieren«, sondern alles der freiwilligen Selbstkontrolle von Unternehmen überlassen.

Auch das kritisieren wir. Eine Informatikerin nannte Beispiele, dass künstliche Intelligenz mit Algorithmen dazu beitrage, arme Menschen oder Frauen zu diskriminieren. Der Kapitalismus kann so grundlegend ungehemmt agieren, auch im Hinblick auf Verharmlosung der Klimakrise.

Die Gruppe »Sand im Getriebe« kritisierte die Digitalisierung wegen des Lithiumabbaus. Teilen Sie die Kritik?

Digitalisierung oder Mobilitätswende mit Elektroautos: Per Greenwashing wird der Abbau schmutziger Energien in anderen Ländern beworben. Dagegen leisten indigene Völker dort Widerstand. Wir konnten zeigen, dass es in Thüringen Kritik von links gegen die Bundesregierung gibt.