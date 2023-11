Chipkonzern Nvidia verdreifacht Umsatz

Santa Clara. Der Boom bei künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft des US-Chipkonzerns Nvidia weiter auf Hochtouren laufen. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf 9,2 Milliarden Dollar hoch, wie Nvidia nach US-Börsenschluss am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Zugleich räumte Nvidia ein, dass das Geschäft in China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen »erheblich« zurückgehen werde. Chinesische Unternehmen gehörten zu Käufern von großen Mengen von Nvidias KI-Chips, und das Geschäft dort brachte zuletzt 20 bis 25 Prozent vom Umsatz mit Rechenzentren ein. (dpa/jW)