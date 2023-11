Myanmar: Hunderte Zivilisten entführt

Pauktaw. Fast 100 Zivilisten wurden am Dienstag in einer Schlacht im Westen Myanmars gefangengenommen, sagten Bewohner gegenüber Radio Free Asia am Mittwoch. Während die Kämpfe im Bundesstaat Rakhine zwischen der Arakan-Armee und den Streitkräften der Militärregierung um die Stadt Pauktaw andauern, berichteten diese von einer Zunahme von Entführungen in der gesamten Region. Die Truppen des Regimes nahmen fast 100 Menschen in Gewahrsam, darunter Mönche, ältere Menschen, Kinder und schwangere Frauen, um sie als menschliche Schutzschilde zu nutzen. (jW)