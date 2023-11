Syrien: Israel greift Ziele nahe Damaskus an

Damaskus. Die israelische Armee hat laut syrischen Medienberichten Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen, meldete dpa am Mittwoch. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete unter Berufung auf Militärkreise, dass Israel mit Raketen »einige Punkte in der Nähe von Damaskus« beschossen habe. Die syrische Armee habe demnach eine der Raketen abgefangen. Es sei zu Sachschäden gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London teilte mit, dass ein Stützpunkt der proiranischen Hisbollah-Miliz getroffen worden sei. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage nicht, wie es in diesen Fällen üblich ist. (dpa/jW)