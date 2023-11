Pakistans Expremier: Kaution in Aussicht

Islamabad. Pakistans Oberster Gerichtshof hat am Mittwoch einen Antrag des inhaftierten Expremiers Imran Khan auf Kaution angenommen, sagte sein Anwalt. Dies geschah einen Tag nachdem ein anderes Gericht seinen Prozess wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen für rechtswidrig erklärt hatte. Khan führt verschiedene Rechtsstreitigkeiten in der Hoffnung, aus dem Gefängnis entlassen zu werden und seine Partei im Wahlkampf für die Parlamentswahlen am 8. Februar anzuführen. »Eine Entscheidung wird in der nächsten Anhörung nach Argumenten beider Seiten fallen«, sagte Khans Anwalt Naeem Panjutha in einem Beitrag auf der Plattform X. Für die Anhörung sei kein Termin festgelegt worden, gab er zu verstehen und fügte hinzu, dass der Oberste Gerichtshof die Regierung um Stellungnahme zu dem Antrag bitten werde. (Reuters/jW)