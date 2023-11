Sachsen: »Reclaim Antifa« für Israel

Leipzig. In Sachsen sind offenbar zwischen 300 und 600 Menschen am Sonntag in Leipzig dem Aufruf der antikommunistischen Gruppe »Reclaim Antifa« gefolgt und haben für »Solidarität« mit Israel demonstriert. Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, zog die Demo vom südlichen Stadtteil Connewitz aus in die Innenstadt. Vorwürfe gegen einen »antisemitischen Normalzustand« in der BRD seien erhoben worden. Außerdem wurden demnach die brutalen Vergeltungsangriffe Israels auf den Gazastreifen relativiert, indem das Recht der Kolonialmacht betont worden sei, sich und die Bevölkerung gegen Attacken, wie die der islamistischen Hamas vom 7. Oktober, zu verteidigen. In einem Redebeitrag sei angeprangert worden, dass »reaktionäre linke Gruppen« den »Terror der Hamas feiern« und Israels Vorgehen als Genozid verurteilen würden. Es seien proisraelische Parolen gerufen worden wie »Nieder mit Deutschland – Für den Zionismus« oder »Free Gaza from Hamas«, wie das Dokumenationsprojekt »Vue critique« am Montag online mitteilte. (jW)