Beijing vereinbart mit Riad Währungsgeschäft

Beijing. China hat im Bestreben, die Bedeutung der landeseigenen Währung Renminbi Yuan zu erhöhen, mit Saudi-Arabien einen Deal für einen Währungstausch geschlossen. Die Zentralbanken beider Länder hätten einen sogenannten Währungsswap im Umfang von 50 Milliarden Renminbi Yuan (rund 6,38 Millarden Euro) geschlossen, teilte die chinesische Volksbank am Montag mit. Das Abkommen werde die finanzielle Zusammenarbeit beider Länder stärken sowie Handel und Investitionen für beide Seiten erleichtern.

China will den Renminbi Yuan internationalisieren und damit unabhängiger vom US-Dollar werden. Denn Dollar-Reserven könnten etwa in Konfliktfällen eingefroren werden, was etwa die Bezahlung beim Import von Öl erschweren würde. (dpa/jW)