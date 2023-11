Nordkorea fordert Ende der Überwachung

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea dringt auf die Auflösung des US-geführten UN-Kommandos zur Überwachung der entmilitarisierten Zone zwischen dem Land und Südkorea. Das Außenministerium erklärte, das UN-Kommando hätte gemäß den Resolutionen der UN-Generalversammlung schon vor Jahrzehnten aufgelöst werden müssen. Die USA würden durch das von ihnen geleitete Kommando den Namen der UNO für ihre aggressiven Zwecke misbrauchen, so der Vorwurf. Die Kritik folgte auf das trilaterale Treffen des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Shin Won Sik und dem japanischen Verteidigungsminister Minoru Kihara am Sonntag in Seoul. (Reuters/jW)