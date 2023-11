F-16-Ausbildung von Ukrainern beginnt

Bukarest. In Rumänien startet die Ausbildung von ukrainischen Piloten an Kampfjets des amerikanischen Typs F-16. Rumäniens Verteidigungsminister Angel Tîlvăr und seine niederländische Amtskollegin Karin Ollongren eröffneten am Montag in der Luftwaffenbasis Borcea bei Fetești, 150 Kilometer östlich von Bukarest, das Europäische F-16-Trainingszentrum (EFTC). Die Niederlande stellen für das Programm, an dem auch rumänische Piloten teilnehmen, 12 bis 18 Kampfjets zur Verfügung. Geschätzt wird, dass das Training der Piloten mindestens sechs Monate dauern wird. (dpa/jW)