Expremier Cameron wird britischer Außenminister

London. Der britische Regierungschef Rishi Sunak hat sein Kabinett umgebaut und den früheren Premierminister David Cameron als Außenminister zurückgeholt. Sunak feuerte am Montag die Innenministerin Suella Braverman und machte den bisherigen Außenminister James Cleverly zu ihrem Nachfolger. Der 57jährige Cameron folgt ihm als Chefdiplomat. Braverman hatte wegen ihrer scharfen Kritik an der Weigerung der Polizei, die propalästinensische Demonstration in London zu verbieten, Kritik auf sich gezogen. Viele sahen in ihren Äußerungen einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Polizei. Im September hatte Braverman die heutige Relevanz der Genfer Flüchtlingskonvention in Frage gestellt. Cameron war von 2010 bis 2016 britischer Regierungschef. Er hatte nur wenige Stunden nach dem Ja der Briten zum »Brexit« im Juni 2016 seinen Rücktritt verkündet. (AFP/jW)