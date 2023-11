China: Automarkt wächst, Anteil der Verbrenner sinkt

Huang Wei/XinHua/dpa Wasserstoff-Pkw von Changan Auto auf Messe in Chongqing

Beijing. Der chinesische Automarkt ist den dritten Monat in Folge gewachsen. Im Oktober stiegen die Pkw-Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent auf zwei Millionen Einheiten, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Mittwoch mitteilte. Vor allem klimaschonende Autos – sogenannte New Energy Vehicles mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb – waren gefragt. Davon wurden 37,5 Prozent mehr verkauft als ein Jahr zuvor. Ihr Anteil an den Gesamtverkäufen machte 37,4 Prozent aus. (dpa/jW)