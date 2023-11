Italien beschlagnahmt Millionen bei Airbnb

Milano. Die Wohnungsplattform Airbnb muss in Italien wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung zunächst knapp 780 Millionen Euro an den Fiskus abtreten. Die Staatsanwaltschaft von Milano wirft dem auf die Kurzzeitvermietung von Wohnungen spezialisierten Unternehmen vor, die für solche Vermietungen vorgesehene Steuer fünf Jahre lang nicht gezahlt zu haben. Eine Richterin ordnete am Montag abend offiziell die Beschlagnahme der Summe an. (dpa/jW)