Handelsverband fordert Treffen auf Bundesebene

Berlin. Im festgefahrenen Tarifstreit des Einzelhandels ruft der Handelsverband Deutschland (HDE) die Gewerkschaft Verdi zum Spitzengespräch auf Bundesebene auf. »Nach rund 60 Verhandlungsterminen im letzten halben Jahr ist klar, dass wir eine neue Ebene mit unserem Sozialpartner finden müssen«, teilte HDE-Tarifgeschäftsführer Steven Haarke am Montag mit. Seit Monaten ringen Verdi und die Kapitalseite in den 16 Bundesländern um höhere Löhne und Gehälter für Millionen Beschäftigte. Die Tarifverhandlungen werden für den Einzel- sowie für den Großhandel separat und bisher auf Landesebene geführt. Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von zwölf Monaten. (dpa/jW)