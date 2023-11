BRD legt Kern der Litauen-Brigade der Bundeswehr fest

Berlin. Zwei Bataillone aus Bayern und NRW sollen als Kern der neuen sogenannten Litauen-Brigade an die NATO-Ostflanke verlegt werden. Diese Entscheidung habe Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag auf Vorschlag von Generalinspekteur Carsten Breuer getroffen, wie das Ministerium in Berlin mitteilte. Zu dem Panzergrenadierbataillon 122 sowie dem Panzerbataillon 203 komme als drittes Bataillon der multinationale NATO-Gefechtsverband in Litauen, der unter BRD-Führung steht. »Die Brigade Litauen ist das Leuchtturmprojekt der Zeitenwende«, teilte Pistorius mit. Trotz der Aufstellung der Brigade würden die bisherigen Standorte in der BRD erhalten. (dpa/jW)