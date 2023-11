Verdi-Protest gegen Kahlschlag bei Postbank

Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu Protestaktionen gegen die angekündigte Schließung von Dutzenden Filialen der Postbank aufgerufen. In Hamburg, Stuttgart und München sind die mehr als 2.000 Beschäftigten der Postbank Filialvertrieb AG demnach bei Betriebsversammlungen in dieser Woche aufgefordert, an Protestaktionen während geplanter Unterbrechungen dieser Versammlungen teilzunehmen. Die Deutsche Bank will bis Mitte 2026 bis zu 250 der 550 Filialen der Tochter Postbank schließen. Verdi erklärte nach dieser Ankündigung, damit dürften mehrere hundert bis Tausende Stellen wegfallen. Die Deutsche Bank bestätigte, an Stellenkürzungen führe kein Weg vorbei, nannte aber keine Zahlen. »Die angekündigten Filialschließungen sind ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten«, erklärte am Montag der Verdi-Bundesfachgruppenleiter für das Bankgewerbe, Jan Duscheck. (AFP/jW)