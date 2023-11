Bulgarien weist russischen Journalisten aus

(c) Russian Foreign Ministry Press Service/AP Droht mit Gegenmaßnahmen: Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums (Moskau, 17.03.2022)

Sofia. Bulgarien hat einen russischen Journalisten wegen angeblicher Spionagetätigkeit des Landes verwiesen. Der in Sofia akkreditierte Korrespondent der russischen Zeitung Rossijskaja Gaseta, Aleksandr Gazak, habe Bulgarien am Mittwoch verlassen, teilte die bulgarische »Agentur für nationale Sicherheit« (DANS) mit. Ihm werden DANS zufolge Tätigkeiten vorgeworfen, die die »nationale Sicherheit« Bulgariens gefährden könnten. Konkrete Handlungen wurden nicht genannt. Gazak wurde die Aufenthaltserlaubnis für Bulgarien entzogen, wie der bulgarische Sicherheitsdienst mitteilte. Dem Journalisten wurde zudem die Einreise und der Aufenthalt in allen EU-Mitgliedstaaten verboten.

Im Gegenzug wurde der Korrespondent des bulgarischen Staatsrundfunks in Moskau, Angel Grigorow, ins russische Außenministerium einbestellt, wie der Radiosender berichtete. Wegen der Ausweisung des russischen Journalisten drohte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, einem Bericht der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA zufolge mit Gegenmaßnahmen. Sacharowa nannte die Ausweisung »eine weitere nicht rechtmäßige Handlung« seitens der Nato gegenüber russischen Journalisten.

Die Beziehungen zwischen Moskau und der »prowestlichen« Rergierung in Sofia werden immer angespannter. 2022 wurden 70 russische Diplomaten und Mitarbeiter der Botschaft in Sofia wegen angeblichen Spionageverdachts ausgewiesen. Erst im September musste der oberste Geistliche des russischen Gotteshauses in Sofia, der auch Vertreter der Russisch-Orthodoxen Kirche ist, wegen angeblicher Handlungen gegen die Sicherheit und Interessen Bulgariens das Land verlassen. (dpa/jW)