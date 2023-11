Ostsee-Sturmflut: Wiederaufbaufonds geplant

Kiel. Nach der schweren Sturmflut an der Ostseeküste haben sich Land und Kommunen in Schleswig-Holstein auf Grundzüge eines Wiederaufbaufonds über 200 Millionen Euro verständigt. »Der Wunsch ist, dass der Bund 100 Millionen Euro dazu beiträgt«, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch nach gemeinsamen Beratungen in Kiel. Alleine im Bereich der touristischen und kommunalen Infrastruktur gebe es schätzungsweise Schäden in Höhe von fast 140 Millionen Euro, so Günther. Die Sturmflut vor rund zwei Wochen hatte in Häfen sowie an Deichen und Stränden teilweise starke Schäden angerichtet. (dpa/jW)