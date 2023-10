Cottbus: Kritik an CDU-AfD-Antrag

Cottbus. Der Kreisverband der Cottbuser Grünen hat einen gemeinsamen Antrag von AfD und CDU in der Stadtverordnetenversammlung zur Begrenzung der Aufnahme von Geflüchteten kritisiert. »Dass hier erstmalig CDU und AfD gemeinsam einen Antrag gestellt haben und dieser auch mit einer Stimme der SPD durchgebracht wurde, zeigt, wie die Brandmauer gegen rechts weiter eingerissen wird«, erklärte der Kreisverbandschef Stefan Binder am Sonntag. Auch die Enthaltungen ebneten »indirekt einer künftigen schwarz-blauen Koalition den Weg«. Der Antrag war bereits am Mittwoch mit 19 gegen sechs Stimmen bei zahlreichen Enthaltungen angenommen worden. (dpa/jW)