Frankreich: Mehr als 600 Wohnungslose gestorben

Paris. Mindestens 624 wohnungslose Menschen sind im vergangenen Jahr in Frankreich auf der Straße ums Leben gekommen. Das geht aus dem Jahresbericht der Organisation» Les Morts de la rue« (Die Toten der Straße) hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Es handele sich um ein »skandalöses soziales Drama«, kommentierte die Organisation. Die Wohnungslosen starben »sehr früh«: Im Durchschnitt mit 49 Jahren, was einem Unterschied von mehr als 30 Jahren in der Lebenserwartung gegenüber der Allgemeinbevölkerung entspricht. (jW)