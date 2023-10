Schweiz korrigiert Wahlergebnis

Genf. Nach der Parlamentswahl in der Schweiz am Sonntag haben die Behörden Fehler bei der Stimmenauszählung eingeräumt. In drei der 26 Schweizer Kantone seien Fehler aufgetreten, die jedoch keine Auswirkungen auf die Sitzverteilung der Parteien hätten, meldete AFP Mittwoch nacht unter Verweis auf eine Mitteilung des Bundesrats. Nach der Korrektur der Ergebnisse kommt die rechte Schweizerische Volkspartei (SVP) auf 27,9 statt auf 28,6 Prozent der Stimmen, die Sozialdemokraten (SP) erreichten 18,3 statt 18 Prozent, die Liberalen 14,3 und nicht 14,4 Prozent. (AFP/jW)