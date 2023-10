Libyen fordert Ausreise von Botschaftern

Benghazi. Das libysche Parlament hat am Mittwoch die Botschafter der Länder, die im Gazakrieg Israel unterstützen, dazu aufgefordert, umgehend das Land zu verlassen. In einer von der libyschen Agentur LANA zitierten Stellungnahme riefen die Abgeordneten die Regierung dazu auf, den Öl- und Gasexport an die Unterstützer der »Zionisten« zu beenden, wenn »die Massaker gegen das palästinensische Volk« nicht gestoppt würden. Konkret verurteilten sie die Unterstützung der USA, Englands, Frankreichs und Italiens für Israel. Sie stufen den Krieg gegen Gaza demnach als »von den USA und dem Westen angeführten Völkermord gegen ein wehrloses Volk« ein, während die Vertreter dieser Länder Lippenbekenntnisse zu Menschenrechten, Demokratie und Selbstbestimmung abgäben. (jW)