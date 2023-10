22 Tote nach Amoklauf in USA

Maine. In der Gemeinde Lewiston im US-Bundesstaat Maine hat ein bewaffneter Mann am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 22 Menschen erschossen, Dutzende wurden verletzt. Laut der Polizei eröffnete der Schütze zunächst das Feuer in einem Bowlingcenter der Stadt und anschließend in einem Restaurant. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. (AFP/jW)