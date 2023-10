Europäische Zentralbank legt Zinspause ein

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) legt im Kampf gegen die Inflation nach zehn Zinsanhebungen in Folge erstmals eine Zinspause ein. Die Währungshüter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag angesichts einer schwächelnden Konjunktur und rückläufiger Inflationswerten, die Schlüsselzinsen nicht anzutasten. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit weiterhin bei vier Prozent – das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999. Der Leitzins bleibt bei 4,50 Prozent. (Reuters/jW)