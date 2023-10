Hamas und Iran zu Gesprächen in Moskau

Moskau. Vertreter der den Gazastreifen regierenden Hamas und des Irans haben sich am Donnerstag zu Gesprächen in Moskau aufgehalten. Wie die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, mitteilte, war unter anderem der iranische Vizeaußenminister Ali Bagheri Kani in der russischen Hauptstadt. Angaben zu den Inhalten der Gespräche machte die Sprecherin nicht. Der Iran ist ein wichtiger Unterstützer der Hamas. (dpa/AFP/jW)