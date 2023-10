USA: Treffen mit Chinas Außenminister

Washington. Diesen Freitag wollen sich US-Außenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jakob Sullivan in Washington mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi treffen. Themen seien Missverständnisse und Fehler in der Kommunikation, wie bereits am Dienstag abend (Ortszeit) das Weiße Haus verlautete. Zu den zahlreichen Streitpunkten zwischen den USA und China zählen unter anderem die Zukunft Taiwans und von Washington gegen Beijing verhängte Embargomaßnahmen. (Reuters/jW)