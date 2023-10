Taiwan: Drohung mit Abzug von Unternehmen

Taipeh. Die politische Führung in Taiwan hat auf Ermittlungen gegen das Unternehmen Foxconn in China reagiert. Bedeutende taiwanische Unternehmen könnten sich aus China zurückziehen, sollte der »Druck« der Behörden dort überhandnehmen, sagte »Vizepräsident« Lai Ching-te am Dienstag. »Das wäre ein bedeutender Verlust für China.« Einem Bericht der chinesischen Zeitung Global Times vom Sonntag zufolge haben die Behörden den größten I-Phone-Hersteller einer Steuerprüfung unterzogen. Zudem sei die Landnutzung von Foxconn an den Standorten untersucht worden. (AFP/dpa/jW)