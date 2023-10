Niger: EU einigt sich auf Sanktionsrahmen

Brüssel. Die Länder der Europäischen Union haben am Montag einen Rahmen für die Verhängung von Sanktionen gegen Mitglieder der Regierung im Niger angenommen. Damit will die EU die von der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ergriffenen Maßnahmen gegen die seit Ende Juli regierende Militärführung verstärken. »Die EU hat den Staatsstreich in Niger von Anfang an auf das schärfste verurteilt«, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Mit den restriktiven Maßnahmen könnte Brüssel das Vermögen der betroffenen Organisationen und Personen einfrieren und ihnen Reiseverbote auferlegen. (Reuters/jW)