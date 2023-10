Konzerne leiden weiter unter Chipmangel

Berlin. Die deutsche Wirtschaft leidet noch immer unter Lieferengpässen der weltweiten Chipindustrie. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Digitalverbandes Bitkom berichteten 89 Prozent der Unternehmen hierzulande, die in diesem Jahr Halbleiter gekauft haben, von Schwierigkeiten bei der Beschaffung. Besserung ist für viele Firmen nicht in Sicht: Gut zwei Drittel (68 Prozent) dieser Unternehmen rechnen damit, dass die Lieferverzögerungen 2024 zunehmen werden. 41 Prozent gehen sogar von einer deutlichen Zunahme aus. (dpa/jW)