Kapital sieht in Ukraine »Investitionschancen«

Berlin. Die deutsche Wirtschaft sieht große »Investitionschancen« in der Ukraine. »Trotz der aktuellen kriegsbedingten Notlage ist es uns ein großes Anliegen, die Zusammenarbeit zwischen ukrainischen und deutschen Unternehmen zu fördern«, sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Peter Adrian, am Dienstag anlässlich des Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforums. »Nachhaltige Hilfe kann nur gelingen, wenn wir die ukrainischen Zulieferanten und Kundenunternehmen stärker in den europäischen und deutschen Wirtschaftskreislauf integrieren.« Der Geschäftsführer des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, lobte die Ukraine als »sehr potenten Wirtschaftspartner für die Zukunft«. (AFP/jW)