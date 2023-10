Spanien: Geflüchtete erreichen Kanaren

Gran Canaria. Mehr als 1.000 Geflüchtete haben am Sonnabend die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln erreicht. Allein auf der Insel Hierro trafen 783 Menschen auf einem einzigen Holzboot ein, wie das Rote Kreuz am Wochenende mitteilte. 98 Geflüchtete wurden am Sonnabend auf Teneriffa und 150 auf Gran Canaria gezählt. Seit dem 1. Januar haben die Kanaren 23.537 Schutzbedürftige aufgenommen, was einem Anstieg von 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Reuters/jW)