Syrien: Erneute Angriffe auf Flughäfen

Damaskus. Bei erneuten Angriffen auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo in Syrien ist mindestens ein Zivilist ums Leben gekommen und ein weiterer verletzt worden. Die mutmaßlich israelischen Raketenangriffe ereigneten sich zeitgleich am Sonntag morgen, wie dpa aus Militärkreisen erfuhr. An beiden Flughäfen seien Landebahnen beschädigt worden. Erst vor gut einer Woche waren die zwei Airports Ziel von mutmaßlich israelischen Luftangriffen geworden. Auch dabei wurden die Landebahnen beschädigt und der Betrieb zeitweise eingestellt. (dpa/jW)