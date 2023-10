Russland: Außenminister reist in den Iran

Moskau. Russlands Außenminister Sergej Lawrow will an diesem Montag zu Gesprächen in den Iran reisen. An dem Treffen in Teheran sollen neben Lawrows iranischem Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian auch die Außenminister der Türkei, Georgiens, Armeniens und Aserbaidschans teilnehmen. Das teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, am Sonntag der Agentur Interfax mit. Thema werde unter anderem der kürzlich eskalierte Konflikt zwischen den Exsowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach im Südkaukasus sein, hieß es.(dpa/jW)