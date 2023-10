UN-Truppe flieht aus Stützpunkt in Mali

Bamako. Die von der Militärregierung in Mali zum Abzug gedrängte UN-Truppe »Minusma« hat ihren Stützpunkt nahe der Stadt Tessalit aus Angst um das Leben aller Beteiligten vorzeitig verlassen, wie die Mission am Sonntag mitteilte. Nach dem Abzug aus dem Camp in der Region Kidal am Sonnabend sei der Stützpunkt umgehend von der malischen Armee eingenommen worden. Der Abzug sei »unter extrem verschlechterten Sicherheitsbedingungen erfolgt«, hieß es in der Erklärung. Die UN-»Blauhelme« hätten sich in Bunkern vor Schüssen in Sicherheit bringen müssen. Wer das Feuer auf sie eröffnet hatte, blieb unklar. (AFP/jW)