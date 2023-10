Konfrontation zwischen China und Philippinen

Manila. Wie die philippinische Küstenwache am Sonntag mitteilte, seien zwei ihrer Schiffe in der Nähe eines von Manila und Beijing gleichermaßen beanspruchten Atolls von einem chinesischen Schiff gerammt worden. Die chinesische Küstenwache hingegen machte die philippinischen Besatzungen für die Zusammenstöße verantwortlich. In einer Stellungnahme vom Sonntag heißt es, die philippinischen Schiffe seien trotz wiederholter Funkwarnungen ohne Genehmigung in chinesische Gewässer eingedrungen. Bei dem Verhalten der philippinischen Seite handele es sich um einen schweren Verstoß gegen internationale Regeln. (dpa/jW)