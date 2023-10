Russland stoppt Vorstoß am Dnipro

Moskau. Russland hat am Wochenende mehrere Versuche ukrainischer Einheiten vereitelt, den Fluss Dnipro in der Region Cherson zu überqueren. Das teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Zuvor waren bei einem russischen Angriff in der Region Charkiw im Osten der Ukraine am Samstag abend nach ukrainischen Angaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen, wie die Agentur Reuters berichtete.

Nach Einschätzung des deutschen Exkanzlers Gerhard Schröder (SPD) haben die USA kurz nach Beginn der russischen Intervention in der Ukraine einen Friedensschluss verhindert. Kiew sei zu Kompromissen bereit gewesen, nicht aber Washington. »Die mussten bei allem, was sie beredet haben, erst bei den Amerikanern nachfragen«, sagte Schröder der Berliner Zeitung vom Sonnabend zufolge über die ukrainischen Di­plomaten. (Reuters/dpa/jW)