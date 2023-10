Kasachstan: Für Drohnen kein Exportverbot

Astana. Kasachstan hat Berichte über ein Exportverbot für Drohnen an Russland zurückgewiesen. Das Handelsministerium erklärte am Donnerstag abend, entsprechende Angaben des stellvertretenden Handelsministers seien »falsch«. Es sei »kein Verbot zum Export irgendwelcher Waren in die Russische Föderation im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland verhängt« worden, stellte das Ministerium klar. Der Handel mit sogenannten Dual-Use-Gütern, die für zivile und militärische Zwecke genutzt werden können, erfolge im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen Kasachstans, wurde hinzugefügt. Solche Exporte würden kontrolliert. (AFP/jW)