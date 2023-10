Südafrika: Proteste gegen Monarchenbesuch

Kapstadt. Gegen den Besuch des niederländischen Königspaars in Südafrika hat es heftige Proteste gegeben. Nach dem Besuch eines Museums zur Sklavereigeschichte in Kapstadt konnten König Willem-Alexander und Königin Máxima nur mit Mühe durch die Menschenmenge zu ihrem Auto gelangen, wie niederländische Medien am Freitag berichteten. Rund 100 Menschen hatten vor dem Museum demonstriert und Entschädigungen für die Versklavung ihrer Vorfahren durch niederländische Kolonialherren gefordert. (dpa/jW)