Schottland: Zwei Tote nach Überschwemmungen

Brechin. Der aktuelle Tiefdruckeinfluss hat in Großbritannien für folgenschwere Überflutungen gesorgt. Die schottische Polizei teilte am Freitag mit, im Bezirk Angus sei am Donnerstag nachmittag die Leiche einer 57jährigen geborgen worden, die durch Hochwasser in einen Fluss gerissen worden sei. Eine 56jährige sei gestorben, als ihr Wagen von einem umstürzenden Baum getroffen wurde. Besonders gefährlich war die Lage in der Stadt Brechin im Nordosten Schottlands, die nur noch mit Booten zugänglich war. Die Auswirkungen des Sturms waren bis in das Zentrum und den Süden Englands zu spüren. (AFP/jW)