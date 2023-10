US-Repräsentantenhaus vor dritter Abstimmung

Washington. Der republikanische Abgeordnete Jim Jordan wollte sich nach zwei ergebnislosen Wahlgängen zur Nachbesetzung des Vorsitzes im US-Repräsentantenhaus am Freitag (Ortszeit) einer weiteren Abstimmung stellen. Am Morgen hatte er erklärt: »Ich hoffe, dass wir das heute erreichen können.« Bis jW-Redaktionsschluss blieb unklar, ob es zum dritten Wahlgang kommt. Der Vertraute des früheren US-Präsidenten Donald Trump deutete aber bereits an, auch im Rennen bleiben zu wollen, sollte er erneut scheitern. Ohne Vorsitzenden ist das Repräsentantenhaus politisch lahmgelegt. (dpa/jW)