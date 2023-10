Niger: Fluchtversuch von Expräsident vereitelt

Niamey. Die Militärregierung im Niger hat nach eigenen Angaben am Donnerstag einen Fluchtversuch des im Juli gestürzten und seitdem festgesetzten Expräsidenten Mohammed Bazoum vereitelt. Dies habe der Sprecher der Militärs, Oberst Amadou Abdramane, im Staatsfernsehen erklärt, meldete AFP am Freitag. Demnach habe Bazoum zunächst »in einen Unterschlupf am Stadtrand von Niamey« aufgesucht und wollte dann mit einem »Hubschrauber einer ausländischen Macht« nach Nigeria flüchten. Der Fluchtversuch sei jedoch misslungen, Bazoum und seine Komplizen seien wieder festgenommen worden. Abdramane rügte Bazoums »verantwortungsloses Verhalten« und machte keine Angaben dazu, wo sich dieser nun aufhielt. Die Militärs in Niger hatten Bazoum am 26. Juli in einem Staatsstreich abgesetzt und die Macht in dem westafrikanischen Sahelstaat übernommen. (AFP/jW)